Im Dialog mit den Bürgern: Gemeinderat informiert die Bevölkerung

Berichte über getätigte und Informationen über aktuelle Vorhaben gab es beim Bürgerdialog. ÖVP-Bürgermeisterin Marianne Rickl und die geschäftsführenden Gemeinderäte referierten dazu, allerdings vor überschaubarer Zuhöreranzahl.

In der finalen Phase befindet sich der Neubau des Feuerwehrhauses. Die Kosten betragen 2,4 Millionen Euro, wobei ein Drittel vom Land finanziert und der Rest von Gemeinde und Feuerwehr gestemmt wird. Auf die Ankündigung der Ortschefin über die geplante Eröffnung am 2. September wurde geschäftsführender Gemeinderat und Feuerwehrkommandant Josef Köpf konkreter. „Es solle eine Feier für alle Gemeindebürger werden. Wir beginnen um 16 Uhr mit dem offiziellen Teil.“ Worauf ein Bürger einwarf: „Und dann gibt es Freibier?“ Was Köpf mit einem lockeren „Ja, sicher“ beantwortete. Nun, man wird sehen, wie das gemeint war.

Die geplante PV-Anlage am Feuerwehrhaus und damit verbunden der Anschluss am Transformator bei der Weidenbachbrücke bedingt größere Bauarbeiten in der Bahnstraße. Rickl führt aus: „Wir werden die Gelegenheit nutzen und die Hauptwasserleitung und den Kanal tauschen.“ Die Arbeiten sollen noch heuer erledigt werden. Bereits fertiggestellt ist das Stück Gehsteig bei der Kirchengasse. Damit soll die Sicherheit der Volksschüler erhöht werden. Köpf merkte an: „Das größte Sicherheitsproblem sind allerdings die bringenden und abholenden Fahrer. Letztens ist sogar jemand bis zum Kriegerdenkmal am Gehweg hinaufgefahren!“

Geschäftsführender Gemeinderat Markus Pamperl informierte über das in Bau befindliche regionale Sammelzentrum der G.V.U. in Schönkirchen-Reyersdorf. Jeder Bürger bekommt eine kostenlose Zugangskarte. Mit Inbetriebnahme im Oktober diesen Jahres wird die örtliche Deponie am Ziegelofen aufgelassen. Nur mehr der Grünschnittplatz bleibt. Pamperl berichtete weiters, dass es Planungen zur Gestaltung des Platzes beim Kriegerdenkmal gibt.

Die Gemeinde zeigt mit einem Zuwachs von 100 Personen seit 2017 ein moderates Wachstum. Aktuell zählt Groß-Schweinbarth 1.345 Hauptwohn- und 229 Nebenwohnsitzer. Mit einem Anteil vom 19,6 Prozent an unter 20-Jährigen liegt die Gemeinde über dem NÖ-Schnitt. Im Ortsteil „Am Weidenbach“ wohnen bereits 146 Einwohner. Mit der Übergabe von 24 neuen Wohnungen wird sich der Anteil erhöhen. In der Hörstatt wurden bereits 14 der insgesamt 18 neuen Bauplätze vergeben.