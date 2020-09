Nur zwei Jahre vergingen von der Idee bis zur Fertigstellung. Anstelle eines alten, schon sehr verfallenen Presshauses entstand ein neues Gebäude. Es beherbergt ein Kühlhaus sowie Räume zur Verarbeitung von Wildbret. Für Pfarrmoderator Tamas Egri war die Hubertusmesse eine Premiere. Jagdleiter Gerhard Marko schloss Dankesworte an – an seine Kameraden für unzählige Arbeitsstunden, an die Firmen für die gute Zusammenarbeit und an die Gemeinde für 7.000 Euro für die Fassade.