Josefa Zwang feiert ein Jahrhundert mit Höhen & Tiefen

Nur wenigen Menschen ist es vergönnt, einen dreistelligen Geburtstag zu erleben. Josefa Zwang, Jahrgang 1923, feierte vergangenen Sonntag ihren 100. Geburtstag. Über ein Leben voller Höhen und Tiefen und eine 100-Jährige, die ihren Humor und ihre Lebensfreude nicht verloren hat.

Als Josefa Zwang, geborene Reinwald, das Licht der Welt erblickte, gab es gerade mal einige Jahre Strom in der Gemeinde – und das nicht überall. Straßen waren lediglich befestigte Erdwege. Autos konnte man an einer Hand abzählen. Die kleine Josefa wurde in eine Bauersfamilie hineingeboren, als zweites von vier Kindern.

Ich möchte dem Herrgott danken. Ich musste bisher nur ein Mal ins Krankenhaus – für eine Augen-OP.“

Josefa Zwang, Jubilarin

Die Volksschule absolvierte sie im Ort. Nach acht Klassen war Schluss mit der Ausbildung. „Du hast eh zuhause genug Arbeit, bekam ich damals zu hören“, sagt die Jubilarin ohne Gram. Die Kinder hatten bei Feld- und Weingartenarbeit mitzuhelfen, von Anfang an. Mit Pferd und Pflug zu ackern war für die Heranwachsende ebenso normal wie Weingartenarbeit.

Mit 18 Jahren wurde Josefa zum Kriegsdienst eingezogen. Mit fünf anderen Mädchen war sie zur Scheinwerferwache bei einer Flakstellung in Oberösterreich eingeteilt. Dazu kam ein halbes Jahr Arbeitsdienst in einer Drogerie in Költschen (heute Kołczyn, Polen, Anm.). „Ich hatte Glück, ich war bei einer guten Familie“, erinnert sich Zwang.

Ende April machte sie sich gemeinsam mit Maria Schreier und fünf anderen Mädchen aus Poysdorf auf den Nachhauseweg – zu Fuß. „Wir waren sehr verschreckt. Wir mussten der Straße folgen, wir haben uns ja sonst nicht ausgekannt.“

Begegnung mit vielen Flüchtenden am Heimweg

Viele Flüchtende kamen ihnen entgegen. Soldaten von der zurückweichenden Ostfront und Deutschstämmige, die ihre Heimat in Richtung Westen verließen. „Wir waren in Zivilkleidung unterwegs, mit unserer Arbeitsuniform wären wir sicher nicht weit gekommen“, erinnert sich Zwang. Gesprochen haben sie mit niemandem, die Angst war zu groß.

Zuhause angekommen, wurde Zwang mit anderen jungen Frauen am Dachboden des Familienhofes versteckt. Essen kam über die Heulucke per Kübel und Seil. Dass sie nicht entdeckt wurden, schreibt Zwang den Aussagen ihrer Eltern zu: „Die Soldaten haben immer gefragt, ob Kinder da sind. Dann wurde gesagt, wir seien in Wien. Damit gaben sie sich zufrieden.“ Vom Kriegsende hat sie von den Eltern erfahren.

1948 dann die Hochzeit mit Paul Zwang, mit dem sie schon die Schulbank gedrückt hatte. Ihr Mann übernahm dem Witwenbetrieb seiner Mutter, die Zimmerei und das Sägewerk. Josefa zwang bearbeitete die kleine Landwirtschaft quasi im Alleingang und half auch im Betrieb mit. „Ich habe für unsere Arbeiter jeden Tag Frühstück gemacht“, schildert Zwang. Brennholzschneiden für die Kunden gehörte ebenfalls zu ihrem Aufgabengebiet.

„Ich möchte dem Herrgott danken. Ich musste nur einmal ins Krankenhaus die Augen operieren“, so die Jubilarin. Ihren geliebten Weingarten bearbeitete sie bis ins hohe Alter. Sie hat drei Kinder, sechs Enkel und sieben Urenkel. Sie hat alle ihre Geschwister überlebt und eines ihrer Kinder. Die vormittägliche Zeitungslektüre ist Routine. Und wenn es auch mit den Gehen schon ein wenig mühsam ist – ihr Gedächtnis und ihre Lebensfreude sind bis heute ungetrübt.

