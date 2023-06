Kienast rückt für die ÖVP in den Gemeinderat nach

Die ÖVP stellt einen neuen Gemeinderat. Oskar Kienast wurde von ÖVP-Bürgermeisterin Marianne Rickl vor der letzten Gemeinderatssitzung Anfang Juni angelobt. Der Sitz im Ortsparlament war nach dem Rückzug von Silvia Hofegger frei geworden. Sie hatte ihr Mandat mit Jahresende niedergelegt. Fünf Monate später ist die ÖVP-Mannschaft im Gemeinderat somit wieder komplett.

Oskar Kienast ist Allgemeinmediziner mit Not- und Sportarztdiplom mit Ordination in Hausbrunn, vorher ordinierte er in Mistelbach. Als Gemeinderat möchte er sich für Energiegemeinschaften einsetzen und sieht hier eine Möglichkeit, die Stromkosten zu reduzieren. Kienast ist auch Seniorenbeauftragter. „In dieser Funktion ist das Thema Betreubares Wohnen zu beleuchten und zu erheben, ob Bedarf besteht“, so der Politiker.