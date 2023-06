Manege frei für die Volksschulkinder

Eine großzügige Spende der „Hamster“ machte es möglich. Drei Tage lange probten die Kinder mit Mamizi, dem Kindermittmachzirkus balancieren, jonglieren und was es sonst noch alles in einem Zirkus zu erleben gibt. Dann war es so weit. Der Tag der großen Vorstellung ist gekommen und die Schüler zeigten dem begeisterten Publikum ihr Können. Direktorin Brigitte Zartl: „Die Kinder durften sich aussuchen, was sie machen wollen. Ich bedanke mich bei dem Verein Hamstern, die das Projekt mit ihrer Spende erst möglich gemacht haben.“