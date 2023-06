Neues Buch: Sinnieren im Weinviertel

Der Ort für die Lesung könnte passender nicht sein, diente der Hofkeller Bauch doch einige Jahre als Wohnsitz und auch sonst hat der bildende Künstler seine Spuren in der Gemeinde hinterlassen. Mit der Präsentation des gemeinsamen Buches mit Rechtsanwalt – mittlerweile in Pension – und Autor Neid kamen frische dazu.

Die beiden Protagonisten lasen ausgewählte Geschichten, die humorvoll, nachdenklich und gewürzt mit persönlichen Erlebnissen die Weinviertler Seele nachzeichnen. Bauch hatte zusätzlich Bilder mit Groß-Schweinbarther Motiven mit im Gepäck. Musikalisch umrahmt wurde die Lesung vom Ensemble Trio Klavio. ÖVP-Bürgermeisterin Marianne Rickl bedankte sich bei Sponsoren und beim Bühne-Team für die Organisation der gelungenen Veranstaltung.

Grundvoraussetzung für das Sinnieren ist Zeit und die hat es auch gebraucht, um das gemeinsame Buch aus der Taufe zu heben. Das Ergebnis kann sich sehen und hören lassen. Jeder sinniert so nach seiner Fasson – der Literat Neid mit Worten, der Künstler Bauch mit Bildern. Eines ist beiden gleich: Liebe zum Weinviertel und hintergründiger Humor. So blieb es nicht aus, dass im Anschluss weitersinniert wurde, wie im Weinviertel so üblich bei einigen Gläschen Wein und Nussbrot.