19-Jähriger soll mit dem Umbringen bedroht worden sein

Ein 22-jähriger afghanischer Staatsangehöriger und ein 22-jähriger Staatsangehöriger der Russischen Föderation sollen versucht haben, in den Abendstunden des 9. Oktober einen 19-jährigen Mann aus dem Bezirk Gänserndorf zu erpressen, indem sie die Übergabe von 800 Euro Bargeld forderten. Zudem soll das Opfer mit dem Tod bedroht worden sein, um den jungen Mann zu einer Falschaussage bei Gericht zu nötigen. Beim Tatort handelte es sich um einen Parkplatz im Gemeindegebiet von Schönkirchen-Reyersdorf.

Das Opfer erstattete in den Mittagsstunden des 10. Oktober die Anzeige bei der Polizei.

Von der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde nach erfolgter Opfereinvernahme die Festnahme des namentlich bekannten Beschuldigten angeordnet. Gegen 15.15 Uhr am selben Tag gelang es einer Streife der Polizeiinspektion Gänserndorf, das Fahrzeug des Beschuldigten im Gemeindegebiet von Groß-Schweinbarth anzuhalten. Das Fahrzeug wurde vom 22-jährigen Staatsangehörigen der Russischen Föderationgelenkt. Weitersrs befand sich der vorerst unbekannte Täter – der 22-jährige afghanische Staatsangehörige – im Pkw.

Beide Beschuldigten wurden gemeinsam mit Einsatzkräften der Schnellen Interventionsgruppe der Landespolizeidirektion Niederösterreich festgenommen und zur Polizeiinspektion Gänserndorf verbracht. Sie zeigten sich bei ihrer Einvernahme nicht geständig.

Der afghanische Staatsangehörige befand sich zum Zeitpunkt der Tathandlung bzw. der Festnahme im gelockerten Strafvollzug. Vonseiten der Justiz wurde der lockere Strafvollzug umgehend beendet.

Der Mann befindet sich nach wie vor in Haft in der Justizanstalt Hirtenberg. Der Staatsangehörige der Russischen Föderation wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.