Party-Klassiker feiert Jubiläum: pro-mü[hle] wird 15!

Am 3. Juni ist es so weit: Das pro-mü[hle]-Eventteam lädt zum bereits 15. Mal zu einer Partynacht der Extraklasse in die Rickl-Mühle Groß-Schweinbarth ein. Das Fest ist bereits seit Langem ein fixer Bestandteil der Weinviertler Clubbingszene und weit über dessen Grenzen hinaus bekannt.

Wie alle Jahre wird auch heuer wieder unterschiedliche Musik auf drei verschiedenen Tanzflächen angeboten. Auf dem Mainfloor legen DJ Houseverstand und DJ Selecta die neuesten Hits auf. Am Partyfloor tanzen Fans zu Hits der letzten Jahrzehnte mit DJ Kofi bis in die frühen Morgenstunden, während DJ-Showtime in der Weinbar für chillige Stimmung sorgt, die zum Verweilen einlädt.

Ein weiteres Highlight ist die exklusive VIP-Experience. Beginnend mit einem Warm-up im Schloss Raggendorf bei Sektempfang und Häppchen wird in den Abend gestartet. Zum ersten Mal sorgt heuer DJ Manuel Matro im Schloss für stimmungsvolle Musik. Anschließend geht es für die VIP-Gäste per Shuttle aufs Festgelände, wo sie im exklusiven VIP-Bereich mit eigener Bar und Bottle-Service das Fest genießen können.

VIP-Karten sowie vergünstigte Vorverkaufskarten sind noch online erhältlich auf www.pro-muehle.at

