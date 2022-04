Raiffeisenbank: Kommt jetzt Fusion?

Werbung

Es war wohl die letzte Ortsversammlung der örtlichen Raiffeisenbank in dieser Form. Die Bank will mit der Raiffeisenbank Wolkersdorf fusionieren. Im Mai steht die Entscheidung bei den Generalversammlungen an. Die Direktoren Andreas Berger und Walter Schuster sowie Bankstellenleiter Christoph Gausterer präsentierten die Zahlen 2021.

Die Raiffeisenbank Auersthal/Bockfließ/Groß-Schweinbarth ist eine feine, aber kleine Bank mit 15 Mitarbeitern. Der zunehmende bürokratische Aufwand mit diversen Regelungen bindet Arbeitskraft, die dann nicht für Kundengeschäfte zur Verfügung steht. „Schon jetzt hat ein Mitarbeiter mehrere Hüte auf, was die Finanzmarktaufsicht derzeit noch duldet“, erklärt Berger.

Einen kleinen Auszug darüber, was da alles notwendig ist, gibt Obmann Richard Döltl: „Es muss Beauftragte für Geldwäsche, Datenschutz, Nachhaltigkeit, Kundengelder und auch Klimaschutz geben.“

Zusammenschluss auf Augenhöhe und ein einheitliches Marktgebiet

In den letzten Monaten liefen umfangreiche Verhandlungen mit der Raiffeisenbank Wolkersdorf zum Thema Fusion. Warum Wolkersdorf? „Es ist ein Zusammenschluss auf Augenhöhe und ein einheitliches Marktgebiet“, präzisiert Döltl. Der Verbleib der Bankstellen ist vertraglich zumindest für die nächsten vier Jahre abgesichert.

Und dann? „Die Bankstellen müssen von den Kunden auch genützt werden. Nur vom Zahlscheine-Abgeben können wir nicht leben“, spielt Döltl auf die Nutzung von reinen Internetbanken an. Die Mitarbeiter der Buchhaltung werden nach Wolkersdorf übersiedeln, Auersthal bleibt Kompetenzzentrum. Der Name steht schon fest: Raiffeisenbank Wolkersdorf-Auersthal.

Finanziell steht die Bank sehr gut da. Mit einer Eigenkapitalquote von 24 Prozent liegt man beim Doppelten des gesetzlichen Erfordernisses. In der Bankstelle Groß-Schweinbarth werden knapp 1.200 Kunden betreut, die der Bank Gesamteinlagen von 29,357 Millionen Euro anvertrauen.

Geringfügig zurückgegangen ist die Höhe der Ausleihungen mit 8,373 Millionen Euro. Das nutzte Schuster gleich für Finanzierungswerbung: „Wenn Sie Ihr Haus sanieren möchten, eine Wärmepumpe einbauen oder eine Photovoltaikanlage installieren – wir sind gerne für Sie da.“

