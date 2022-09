Raum zum Leben: Gleichenfeier für 24 Wohnungen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Niederösterreichische gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft für Arbeiter und Angestellte (NBG) errichtet in Groß-Schweinbarth am Weidenbach 7 eine Wohnhausanlage mit 24 Wohnungen, aufgeteilt auf zwei Stiegen, in Miete mit Kaufrecht. Nun fand die Gleichenfeier statt.

Die gesamte Wohnanlage wird in Niedrigenergiebauweise samt kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung hergestellt. Die Beheizung und Warmwasserversorgung erfolgt durch zentrale Luft-Wasser-Wärmepumpen sowie eine Photovoltaikanlage. In den Wohnungen herrscht eine gleichmäßige Wärmeverteilung.

Das Stiegenhaus wird barrierefrei ausgestattet und ein Personenaufzug eingebaut. Es werden Zwei- und Dreizimmerwohnungen mit einer Wohnnutzfläche von rund 50 m² bis 72 m² angeboten. Jeder Wohneinheit steht ein Balkon, eine Loggia oder eine Terrasse zur Verfügung. Die Erdgeschoß-Wohnungen verfügen darüber hinaus zusätzlich über einen Eigengarten mit Gerätehaus. Alle Wohneinheiten erhalten eine Außenbeschattung.

Jeder Wohneinheit stehen zwei Pkw-Abstellplätze zur Verfügung. Auf Sonderwunsch und Kosten des Mieters kann sogar jeweils ein Stellplatz mit einer Ladesteckdose für ein Elektroauto ausgestattet werden.

Zusätzlich stehen Abstellräume für Fahrräder und Kinderwägen zur Verfügung. Im Zentrum der Wohnhausanlage befindet sich ein öffentlicher Kinderspielplatz. Die voraussichtliche Fertigstellung erfolgt im dritten Quartal 2023.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.