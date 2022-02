Richtige Töne auch noch nach 56 Jahren

Im Rahmen des 70-jährigen Jubiläums des Blasmusikverbandes Niederösterreich stellt sich der Musikverein Groß-Schweinbarth vor. Dieser wurde im Jahr 1966 mit 25 Mitgliedern gegründet und ist seither eine bedeutende Stütze im Kulturleben der Marktgemeinde.

Neben traditionellen Auftritten in der Heimatgemeinde – wie etwa bei Zeltfesten oder dem Tag der Blasmusik – werden auch Veranstaltungen der Bezirksarbeitsgemeinschaft Gänserndorf regelmäßig besucht. Die erste Teilnahme an einer Konzertwertung erfolgte 1968 und ein Jahr später wurde in Groß-Schweinbarth zum ersten Mal an einer Marschmusikbewertung teilgenommen.

Für eine nachhaltige Jugendarbeit wurde im Jahr 2006 das Projekt „Bläsergruppe“ gestartet. Seither wurden alle zwei Jahre neue Bläsergruppen für junge Musiker gegründet. Über die letzten 15 Jahre durfte der Musikverein so schon 32 junge Musiker in seine Reihen aufnehmen. Besondere Ereignisse der letzten Jahre waren das 50-jährige Jubiläumsfest des Vereins im Jahr 2016 sowie die Anschaffung einer neuen Vereinstracht 2021.

Neues Probenheim wird heuer bezogen

Durch den stetigen Zuwachs an Mitgliedern in den letzten Jahren wurden die bisherigen Probenräumlichkeiten eng. Daher wird der Musikverein nach Gesprächen mit der Gemeinde im Laufe dieses Jahres eine größere Vereinsheimat in den Räumlichkeiten des ehemaligen Kindergartens beziehen.

Aktuell steht der Musikverein unter der Leitung von Obmann Thomas Handlingen mit Angelika Marko als Obmann-Stellvertreterin. Bernhard Neustifter fungiert als Kapellmeister und Thomas Handlinger als Kapellmeister-Stellvertreter. Als Jugendreferentin ist Angelika Marko tätig. Ihre Stellvertreter heißt Viktoria Marko.

Kassier ist Johannes Öhler, sein Stellvertreter Benjamin Heftner. Als Schriftführerin agiert Ines Neustifter, als ihr Stellvertreter David Reinwald. Stabführer ist Martin Peterschelka. Die Funktion der Archivarin hatt Theresa Schramm inne, ihr Stellvertreter heißt Benjamin Heftner. Als Medienreferent ist Andreas Pitzinger tätig, als dessen Stellvertreter David Reinwald.

www.mv-gs.at

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden