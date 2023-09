Riesiger Festakt: Ein neues Haus für die Wehr

Bevor überhaupt irgendein Ziegelstein auf den anderen gelegt wurde, gab es ausgiebige Diskussionen. Wird saniert oder doch neu gebaut? Und wenn ja, an welcher Stelle? Pläne wurden gewälzt und schließlich wurde entschieden: Es soll ein Neubau am alten Standort sein. Tausende Arbeitsstunden leisteten die Kameraden in Eigenregie. Einen funktionalen Bau nannte der Architekt das Haus, dessen Funktionalität eine große Fahrzeughalle, Mannschaftsräume, eine Kommandozentrale und eine Bar umfasst. Im ersten Stock finden sich Schulungsräume und Platz für eine Jugendfeuerwehr. Teil der Bauarbeiten war auch die Aufweitung und Neugestaltung des Platzes im Zentrum des kommunalen Häuserensembles mit Gemeindeamt, Arzthaus, Archiv und Musikerheim.

ÖVP-Bürgermeisterin Marianne Rickl war bemüht, mit einer sehr langen Dankes- und Begrüßungsliste keinen Beteiligten und der zahlreichen Ehrengäste zu vergessen. Die Festmesse zelebrierte Pfarrer Anton Erben und Pfarrvikar Tamas Egri, der die Feuerwehr einen Segen für die Gemeinde nannte. Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Boyer überbrachte eine Florianistatue und erbat launig vom Architekten die Erlaubnis, diese im durchkonzipierten Haus aufstellten zu dürfen. Manfred Bauch, dessen Mosaike schon das alte Feuerwehrhaus zierten, brachte als Gastgeschenk Ansichtsstudien des ehemaligen Hauses.

„Wir sind bestimmt nicht größenwahnsinnig“

„Wir sind nicht größenwahnsinnig“, stellte Kommandant Josef Köpf mit Seitenhieb auf in der Bevölkerung teilweise kursierende Vorbehalte über den Neubau fest. „Der Bau erfolgte nach den Richtlinien und Vorgaben, wir brauchen den Platz. Dieses Haus hält sicherlich für 70 oder 80 Jahre“, so der Kommandant weiter. Um dann gleich einen noch weiterreichenden Anspruch zu stellen: „Wir werden ewig sein.“ Dem allgemeinen Gelächter folgte die Klärung: „Ich meine natürlich, dass es in Groß-Schweinbarth ewig eine Feuerwehr gegeben wird.“ Sein Dank galt ebenfalls allen Kameraden, die viele Stunden ihrer Freizeit für den Neubau geopfert haben, aber auch deren Ehefrauen und Partnerinnen. „Danke für deren Geduld. Wir waren nicht oft zu Hause in der Zeit - und es hat keine Scheidung gegeben“, so Köpf launig, der erst vor kurzem seinen 10.000 Tag als Kommandant gefeiert hatte.

Der Festakt war auch Anlass für Ehrungen. Die Ortschefin erhielt als Dank die Florianiplakette des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes. Das Ehrenzeichen für 40 Jahre Zugehörigkeit erhielt Gerhard Marko, für 60 Jahre Johann Frank und für sagenhafte 80 (!) Jahre wurde Jakob Epp ausgezeichnet. Er trat 1943 in die Freiwillige Feuerwehr ein. Auch der Kommandant durfte eine Ehrung entgegennehmen: Er erhielt das Verdienstzeichen 2. Stufe des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes. Der Musikverein sorgte für die musikalische Begleitung der Festivität.