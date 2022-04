Second-Hand-Markt: Hamster, die viel Gutes tun

Werbung

Es wurde wieder gehamstert! Nach dem pandemiebedingten Ausfällen und Einschränkungen fand der beliebte Second-Hand-Markt für Kinderartikel heuer wieder in gewohnten Umfang statt.

Über 8.000 Artikel von der Kleidung bis über Spielzeug bis hin zum Kinderwagen wurden angeboten. Der Samstag war für Schwangere und Müttern mit Babys bis zu sechs Monaten reserviert. Sonntag ging es dann für alle Eltern, Omas und Opas und natürlich dem Nachwuchs zur Sache.

Die Hüpfburg sorgte bei den Kleinen für Kurzweil. Zur Stärkung standen Snacks sowie Kaffee und Kuchen bereit. Der an die 50 Mitglieder zählende Verein punktet bei den Käufern mit sortierter und etikettierter Ware – quasi wie in einem Kaufhaus, aber eben viel günstiger. Petra Albinger vom Vorstand erzählt: „Eine Kundin ist seit 2016 immer die erste in der Reihe beim Aufsperren.“

Die Reinerlöse des Hamsterns gehen immer an soziale Projekte. Heuer werden die ersten 36 Anmeldungen sowie die Kinder der Vereinsmitglieder bei dem im Juli stattfindenden Englisch-Workshop unterstützt sowie das Mittagessen für alle Kinder bezahlt.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.