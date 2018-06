Kabarett heißt in der Gemeinde binnen kürzester Zeit ausverkauftes Haus, so auch beim Sommerbühnenabend mit Lydia Prenner-Kasper, bestens bekannt aus der Sendung „Sehr witzig!?“. In ihrem Programm „Weiberwellness“ bediente die Kabarettistin überaus populäre Themen – Beziehungskiste und Politik.

Mit facettenreicher Mimik und äußerst deutlichen Worten bekam die staunende Männerwelt einen Einblick in die Abgründe weiblicher Gedankenwelt, wenn Frau mal so unter sich ist.

Außerdem waren Bilder von Thomas Weinberger zu bewundern, für das leibliche Wohl sorgte Weinbau Geritzer. Mit von der Partie war natürlich auch VP-Bürgermeisterin Marianne Rickl.