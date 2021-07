Mit einer kleinen Feier wurde das Areal nun offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Rutsche, Kletterturm, Hängebrücke – der neue Spielplatz bietet einiges an Möglichkeiten und wurde vom Nachwuchs begeistert in Beschlag genommen. Das Projekt war eine Kooperation der Marktgemeinde mit der gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft NBG. Den gesetzlichen Vorgaben entsprechend musste ein Spielplatz für die Wohnhausanlage errichtet werden. ÖVP-Bürgermeisterin Marianne Rickl wiederum wollte dessen öffentliche Zugänglichkeit.

An den Gesamtkosten von rund 30.000 Euro beteiligte sich die NBG mit zwei Dritteln. Die ortsansässigen Firmen Függer und BBS Lauer stellten kostenlos Beton und Erdarbeiten bei. Dank sprach die Ortschefin den Bauhofmitarbeitern aus, die für unzählige Nebenarbeiten verantwortlich zeichneten. Für Schatten an heißen Sommertagen wird die von Benedikt Abensperg und Traun gespendete Sommerlinde sorgen.

Zur Eröffnung kam der Obmann der NBG, Direktor Walter Mayr, nicht mit leeren Händen. Im Gepäck hatte er einen Gutschein über 300 Euro für ein Grillfest mit den Kindern und zusätzlich machte er noch 200 Euro für einen Beerennaschgarten locker. Dieser wird im Nahbereich des Spielplatzes voraussichtlich im Herbst gepflanzt. Die Planung des Spielplatzes oblag dem Ausschuss für Bildung und Mobilität unter dem Vorsitz von geschäftsführendem Gemeinderat Heinz Längle.

Und weil es mal wieder kalte Tage gibt, verteilte Brigitte Hautzinger an die Kinder selbst gestrickte Socken – das Ergebnis einer Corona-Wollreste-Verwertung.