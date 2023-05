Theaterpremiere: Urlaub endete mit jeder Menge „Karacho“

Dass kann ordentlich daneben gehen, fällt der erholungssuchende Gast auf einen auffrisierten Prospekt herein und gerät zusätzlich noch in die Machenschaften provinzieller Kleinkrimineller. Mit dem Stück „Caramba Karacho in der Finca del Bacho“ bringt der Theaterverein Groß-Schweinbarth heuer erstmals eine Kriminalkomödie - mit Betonung auf „Komödie“ - auf die Bühnenbretter.

Zum Inhalt: Familie Reich und Familien Sauerbier buchen einen Urlaub in einer romantischen Finca. Blöd nur, dass sie das zur selben Zeit tun. Noch blöder, dass sich die Finca als sanierungsbedürftiges Objekt mitten in der Pampa erweist, mit einem Tümpel als Pool und als Hausangestellte getarnte Drogenfarmer.

Helmut Geritzer beherrscht die Kunst, mit dem Betreten der Bühne sein Publikum in den Bann zu ziehen, ohne auch nur ein Wort zu sprechen. Er gibt Vater Heinrich Reich im kongenialen Duo mit Birgit Regner als lebensfrohe Adele Sauerbier, die sich schnell mit dem ihr unverhofft in den Schoß gefallenen Heinrich arrangiert. Alissa Kadlec darf als verwöhnte Josefine Reich preisverdächtig zicken. Ihr Ehemann Paul, gespielt von Christoph Lettl, ergibt sich Karotten-essend in sein Schicksal und gerät mit dem Erbsensuppen-liebenden Wilhelm Sauerbier, dargestellt von Andreas Reinwald, aneinander. Anja Rath als Ulla Sauerbier hat ihre liebe Not mit Mutter Adele. Die Kleinkriminellen Pepe (Julian Ofenböck) und Antonio Banderole (Benjamin Heftner) stehen unter der Knute von „Boss“ Maria (Doris Kumhofer). Die Verwirrung wird perfekt, als Drogenbaron Oskar al ka Selzar, auftaucht – realitätsnah verkörpert von Walter Lauer. Schlussendlich bereitet Kommissar Knolle (Rene Albinger) dem Treiben ein Ende.

Regie führte Petra Geritzer, für - zumindest nicht bemerkbare - Texthänger war Elisabeth Krickl als Souffleuse zuständig. Die anderen Mitglieder des Theatervereins kümmerten sich um das leibliche Wohl der Gäste und alle Arbeiten hinter der Bühne.

