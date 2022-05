Viertelfestival: Altes Gemeindeamt wird jetzt zur Villa

Werbung

Im Rahmen des Viertelfestivals NÖ – Weinviertel 2022 wird das ehemalige Gemeindeamt von Groß-Schweinbarth von einem altbekannten Kollektiv von Kulturschaffenden (Stichwort Café Swinwart) gemeinsam mit den Gemeindebürgern und Interessierten zu neuem Leben erweckt.

Am 5. Mai findet der Kick-off des Projekts zur Belebung von Leerstand statt, bei dem der Verein „RAUMAKTIV“ alle Interessierten in die Villa Swinwart zu einer geselligen Runde einlädt und die Aktivitäten in den nächsten Wochen vorstellt.

Bereits 2017 hatte das Kollektiv unter Mithilfe der engagierten Gemeindebürger mit dem Café Swinwart den Meierhof im Ort kreativ gestaltet. Der Ort und seine Bevölkerung wuchsen dem Vereinsteam in dieser besonderen und intensiven Zeit sehr ans Herz.

Mit der neuerlichen Ausschreibung eines Leerstandprojekts in Groß-Schweinbarth im Rahmen des Viertelfestivals NÖ zögerte das Kollektiv nicht lange und fand sich wieder zusammengefunden, um gemeinschaftliche Nutzungsideen für das alte Gemeindeamt zu finden. Diesmal verwandelt der Verein „RAUMAKTIV“ das ehemalige Gemeindeamt in die Villa Swinwart, einen Ort des künstlerischen Austauschs.

