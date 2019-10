Hinter dem Titel „Hauptplatz neu“ steckt ein Mega-Projekt. Der Neubau des Feuerwehrhauses und des Gemeindeamtes steht an. Gemeinsam mit dem Sieger des Ideenwettbewerbs, dem Architekten Richard Messner, stellte die Gemeinde nun das Grundkonzept vor.

„Die beiden Neubauten sollen gemeinsam mit der derzeitigen Arztpraxis und dem alten Kindergarten um einen großzügigen Platz gruppiert sein, der als Zentrum klar zu erkennen ist“, führte Messner aus. Dazu schwebt dem Architekten eine optische Verbindung zwischen Meierhof, Hauptplatz und Prangerplatz durch ein Belichtungssystem und Sitzmöbel vor, ebenso wie eine Verkehrsberuhigung dieser Zone durch Schwellen auf der B 220.

"Ein Arzt im Noteinsatz hat keine Zeit, vereiste Windschutzscheiben abzukratzen"

Gegenstand der Diskussionen war, ob es für die Feuerwehr nicht einen besseren Standort gäbe. So merkte Arzt Helmut Legat an: „Bei diesem zukunftsweisenden Projekt würde ich mir für die Kameraden etwas wünschen, wo sie mehr Platz haben.“ Im Zentrum sieht der Feuerwehrarzt eher Wohnungen und bemängelte, dass für die Arztpraxis keine Garage vorgesehen ist. „Ein Arzt im Noteinsatz hat keine Zeit, vereiste Windschutzscheiben abzukratzen“, wurde Legat deutlich.

Argumente für die räumliche Nähe von Gemeindeamt und Feuerwehr brachte Kommandant Josef Köpf vor: „Im Notfall kann hier ein Kommunikationszentrum eingerichtet und schnell eine Notstromversorgung aufgebaut werden.“ Ins Treffen führten die Kameraden, dass eine zentrale Lage gute Ausfahrtszeiten im Einsatz sichert.

Alle teilnehmenden Architekten sahen Feuerwehrhaus und Gemeindeamt am derzeitigen Standort – mit mehr oder weniger radikalen Lösungen. Das Siegerprojekt wurde durch eine Fachjury mit Vertretern des Landes NÖ und Gemeindevertretern ausgewählt. Nun soll es in die Detailplanung gehen und die Finanzierung geklärt werden. VP-Bürgermeisterin Marianne Rickl will die Bürger einbinden. Nächstes Jahr soll mit dem Bau des Feuerwehrhauses begonnen werden.