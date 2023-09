In Deutsch-Wagram „bahnt“ sich was an

Nach der Fertigstellung der neuen Unterführung in der Franz-Mair-Straße im April und dem definitiven Abschluss der Arbeiten in der S-Bahnstation Helmahof am 23. Oktober – die Züge halten ja seit Schulbeginn schon dort – sollen nun der Bahnhof und die Bockfließer Brücke umgebaut werden.

Sicherheitsabstände zwischen den Gleisen müssen erweitert werden

Arbeitsbeginn im Bahnhofsbereich wird im Oktober sein. Damit Züge mit höherer Geschwindigkeit durch den Bahnhof fahren dürfen, müssen die Sicherheitsabstände zwischen den Gleisen bzw. zu den angrenzenden Bauwerken erweitert werden. Die Lage der Gleise soll daher um einige Meter verändert werden. Weichen, Oberleitungen und der Bahnsteig müssen daher natürlich auch angepasst werden. Der bestehende Personendurchgang muss verlängert werden. Damit die Arbeiten während des laufenden Bahnbetriebs durchgeführt werden können, wird auf der Nordseite des Bahnhofs ein provisorischer Bahnsteig errichtet. Somit sollen auch während der Arbeiten immer zwei Bahnsteige zur Verfügung stehen.

Weitreichendere Auswirkungen auf den Straßenverkehr wird die Sperre der Bockfließer Straße (L 13) bzw. der Bockfließer Brücke von 12. Jänner 2024 bis Dezember 2024 für den Straßenverkehr haben. Durch die vorhin erwähnte Vergrößerung der Sicherheitsabstände muss die Brücke neu errichtet werden. Fußgänger werden die Bahn über einen provisorischen Übergangssteg queren können.

Übergang ist nicht barrierefrei

Dieser soll allerdings nicht barrierefrei und auch nicht für die Überfahrt mit dem Fahrrad ausgestattet sein. Für die Dauer der Arbeiten wird für den Fahrzeugverkehr eine Umleitung eingerichtet: Der Pkw- und Lkw-Verkehr wird über die L6 (Pillichsdorf, Großengersdorf und Bockfließ) umgeleitet. Für Radfahrer wird die Unterführung Lagerhausgasse durchgehend passierbar sein. Für Linienbusse soll ein provisorischer Busbahnsteig auf der Park&Ride-Anlage Nord errichtet werden. Deshalb sollen in diesem Zeitraum weniger Parkplätze zur Verfügung stehen.