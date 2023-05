Breitenseer Bürgerinitiative will bei Gerichtstermin Stärke zeigen

Ein „lang erwarteter, wichtiger Termin“ steht für die Bürgerinitiative „BUM“ (Breitensee und Marchfeld), die sich seit Jahren gegen die Errichtung einer Deponie nahe Breitenseer Wohngebiet einsetzt, bevor: Am Landesverwaltungsgericht wird die von Rechtsanwalt Wolfram Schachinger im August 2021 eingebrachte Beschwerde gegen die Bewilligung der Breitenseer Baurestmassendeponie verhandelt. Der Anwalt vertritt dort damit die Stadtgemeinde Marchegg, die Marktgemeinde Engelhartstetten und 316 Familien oder Einzelpersonen.

Die öffentliche Verhandlung dazu findet am 27. Juni um 8 Uhr (Einlass 7 Uhr) in der Hypo NÖ Zentrale (6. Obergeschoß, Saal „Hypo Panorama“ statt. Die BUM wird einen gemeinsamen Bus-Transport nach St. Pölten organisieren für alle diejenigen, die nicht selber fahren können oder möchten. Die Teilnahme ist für die Mitfahrenden kostenlos. Dazu ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Aber auch beim eigenen Hinfahren wäre es für die BUM hilfreich, wenn uns das mitgeteilt wird, damit wir die Anzahl vor Ort in etwa abschätzen können“, informiert BUM-Obmann Nikica Grubesic.

„Am Einlass wird der Ausweis verlangt werden, es wird eine Sicherheitskontrolle geben und eine Anwesenheitsliste zum Eintragen. Da das bei vielen Personen dauern kann, sollte man schon eine Stunde früher vor Ort sein, um pünktlich in den Saal zu gelangen.“, ergänzt Grubesic, der dann zu einem Plädoyer über die Wichtigkeit der Verhandlung ansetzt: „Wir alle bemühen uns jetzt seit 2019, die Baurestmassedeponie zu verhindern und haben schon so viel an Kraft, Zeit oder Geld investiert, dass wir den Dingen nicht einfach ihren Lauf lassen dürfen. Eine zahlreiche Teilnahme ist immer auch ein beeindruckendes Signal an das Gericht und an den Projektbetreiber und kann mitentscheidend sein.“ Es könnten alle interessierten Personen mitkommen, auch solche, die selbst keinen Einspruch gemacht haben, da es sich um eine öffentliche Verhandlung handelt.

„Das Gericht kann Beteiligte und Beschwerdeführer auch zu Beweiszwecken vernehmen. Es ist für unsere Sache von großer Bedeutung, dass gerade die nahen Anrainer in einem solchen Fall vor allem ihre tiefe persönliche Betroffenheit schildern und glaubhaft vorbringen“, appelliert Grubesic anschließend.

