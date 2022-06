March-Thaya-Zentrum und Park nun eröffnet

Werbung

„Bereits 2016 habe ich darauf hingewiesen, dass so eine Anlaufstelle bei uns in der Region fehlt“, begann Bürgermeister Wolfgang Gaida seine Festansprache. Damals war er noch Vizebürgermeister. Fünf Jahre und umfangreiche Planungsarbeiten später ist Gaida sichtlich erfreut, das fertige Projekt endlich auch offiziell präsentieren zu können. Im Vollbetrieb ist das March-Thaya-Zentrum ja schon seit einiger Zeit.

Im Liechtensteinpark entstand der Ökobau, ausgestattet mit Erdwärme und Vogelschutzglas aus der örtlichen Forschung. Bald soll noch eine Photovoltaikanlage dazukommen. Rundherum erstreckt sich die neu gestaltete Parkanlage im Ausmaß von rund einem Hektar. Bei der Bepflanzung lag der Fokus auf standortheimische und -geeignete Arten. Ein Schmetterlingsgarten und Motorik Elemente sind ebenfalls zu finden.

Die Wege sind mit versickerungsfähigem Material ausgeführt. Der Pavillon samt anschließender Festwiese mit Platz für rund 800 bis 100 Personen runden das Projekt ab. Folgen sollen noch ein Spielplatz sowie eine Wasserstelle. „Die Ideen reichen von einem Landschaftsteich bis hin zu einem Springbrunnen“, informierte Gaida.

Nicht immer lief die Umsetzungsphase konfliktfrei ab. „Es gab Gegenwind und Proteste im Park. Wobei ich nicht nachvollziehen konnte, was an diesem Betonbunker im Park so schützenswert gewesen wäre“, sagt Gaida in Anspielung auf den zwischenzeitlich entfernten alten Springbrunnen. Abgerissen wurde auch der verfallenen Schüttkasten. An seiner Stelle sollen Wohnungen entstehen.

Das March-Thaya-Zentrum ist eines von fünf Ökozentren und wurde von der Gemeinde im Rahmen des Interreg-Programms umgesetzt. Es beherbergt unter anderem die Dauerausstellung „Schau, die Au“. Gaida dankte den Projektpartner für die gute Zusammenarbeit, darunter Natur im Garten, NÖ Regional und der NÖ Stadt- und Dorferneuerung.

An der Spitze der Ehrengäste begrüßte der Ortschef Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl sowie die Bürgermeister Josef Kohl (Drösing), Mario Gaider (Hausbrunn), Peter Schaludek (Ringelsdorf-Niederabsdorf) und Helmut Arzt (Hauskirchen) sowie Nationalrätin Katharina Kucharowits, SPÖ-Bezirksvorsitzendem Rene Zonschits und Bürgermeister Robert Meißl aus der Gemeinde Angern.

