Roter Ortschef mit grünen Projekten

SPÖ-Bürgermeister Josef Kohl stellt im Jahr 2022 ein umfangreiches Investitionsprogramm in der Gemeinde Drösing in Aussicht. Sein Rückblick auf das vergangene Jahr 2021 fällt hingegen nüchtern aus. So seien die vergangenen zwei Jahre in vielerlei Hinsicht schwierig gewesen, auch weil es eine drastische Abnahme an Ertragseinnahmen gegeben habe. „Aber“, so das Gemeindeoberhaupt, „ich blicke mit Optimismus und voller Tatendrang in die Zukunft.“

Drösings aktuell größtes und wichtigstes Projekt ist die Errichtung eines Gebäudes mit acht Mietwohnungen sowie eines Nahversorgers samt Autoabstellplätzen. Das Projekt erfordert ein Bankdarlehen von 700.000 Euro mit einer Laufzeit von 20 Jahren, die Fertigstellung sei bereits in diesem Sommer geplant, so Kohl. Auch am Programm stehen der Ankauf eines E-Autos und eines Kommunaltraktors sowie einer Einsatzausrüstung für die FF Drösing.

Außerdem will man Grundstücke zur Bauplatzschaffung erwerben. Weitere Vorhaben betreffen den Austausch der Ölheizung im Kindergarten sowie den Beginn der Sanierung der Kanäle, die voraussichtlich bis 2024 dauern soll. Die aufgrund der Pandemie pausierte Fertigstellung des Radrastplatzes wird fortgesetzt.

Im Hinblick auf das vergangene Jahr konnte trotz der Pandemie einiges umgesetzt werden: Man asphaltierte und restaurierte Straßen und sanierte Spitzgräben. Das Ortsgebiet wurde mit 19 Bäumen begrünt, der Gemeindewald mit 500 Jungbäumen aufgeforstet. Es fanden zudem gleich mehrere Projekte im Bereich Naturschutz statt.

Gemäß dem Motto „Give bees a chance“ eröffnete man am Drösinger Liliensee eine Wildbienenfläche, um gefährdete Arten zu fördern. Das Life-Sterlet-Projekt wiederum setzt sich zum Ziel, diese bedrohte Wildfischart zu schützen. So setzte man auf Drösinger Gemeindegebiet viele junge Sterlets aus. Nach dem Beitritt zum „KLAR-Programm“, ein Projekt rund um Klimawandelanpassungsstrategien, fand 2021 ein Workshop mit Bürgerbeteiligung statt. Nun wird ein Maßnahmenkonzept erarbeitet.

Schlussendlich hält Kohl trotz seiner optimistischen Grundhaltung fest: „Wie sich die Lage im Jahr 2022 entwickeln wird, kann ich freilich nicht seriös vorhersagen.“

