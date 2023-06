Großes Fest In Breitensee steppte der „Erdbeer“

Christian Schmid, Eva Dirnberger, Sabine Schmid, Benjamin „Erdbeere'“ Pölzl, und Janko Katona, der Leiter der Lebenshilfe-Werkstätte Baumgarten, beim Erdbeerfest in Breitensee. Foto: Spet

D as achte Erdbeerfest am vergangenen Sonntag in der „Schmid-Halle“ in Breitensee war auch heuer wieder ein voller Erfolg.

Es gab Oldtimer-Traktoren zu bestaunen, Holzarbeiten aus der Werkstätte der Lebenshilfe Baumgarten und Kunsthandwerk wurden feilgeboten und rundeten das Fest ab. Der Star des Tages war aber die süße rote Beere aus dem Marchfeld. Produkte aus Erdbeeren in allen Variationen konnten von den vielen Besuchern verkostet werden. Ein buntes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgte für beste Laune bei den Gästen, die aus nah und fern herbeigeströmt waren. Musikalisch führten unter anderem die Formationen „Wir Musikanten“ und „Die Marchfelder“ durch den rundum gelungenen Festtag. Auch eine Schuhplattler-Gruppe zeigte ihr Können. Vollbild Mehr aus Gänserndorf Großes Fest In Breitensee steppte der „Erdbeer“ Bezirk Gänserndorf Oldies ziehen die Handbremse Vom Vize zum Stadt... Schöberl zum neuen ÖVP-Bürgermeister von Zistersdorf gewählt Mehr Top-Stories Mieter verärgert Schock: Genossenschaft hebt Mieten in Wiener Neustadt dramatisch an Bildungspolitik Konzept für pädagogische Assistenz: Freizeitpädagogen wehren sich Nach Verkauf Neuer Kika/Leiner-Eigentümer prüft Insolvenz-Option FB 1 /166 Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Foto: Spet Anzeige Großes Fest In Breitensee steppte der „Erdbeer“ . Das achte Erdbeerfest am vergangenen Sonntag in der „Schmid-Halle“ in Breitensee war auch heuer wieder ein voller Erfolg. Bestens unterhalten in Breitensee fühlten sich auch Marchegg Bürgermeister. Gernot Haupt und sein Vizebürgermeister, Breitensees Ortsvorsteher. Richard Kohl , sowie Markus Lang, der Bürgermeister aus Weiden/March. Über den Erlös der Einnahmen aus der großen Tombola können sich der Leiter der Lebenshilfe-Werkstätte Baumgarten, Janko Katona und sein Team sowie die Klienten der Lebenshilfe Baumgarten freuen - es wird eine Spende geben. Sabine und Christian Schmid, Hausherren und Veranstalter des Erdbeerfests in Breitensee, bedankten sich bei den vielen freiwilligen Helfern, die ein Fest dieser Größe braucht, und natürlich auch bei den vielen Besuchern, die jedes Jahr das Erdbeerfest zu einem ganz besonderen Erlebnis machen. Gefeiert und von den vielen verschiedenen Erdbeer-Spezialitäten genascht wurde noch bis in die späten Abendstunden.