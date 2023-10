Lasseer Schauspielnachwuchs wusste zu begeistern

Eine tolle schauspielerische Leistung aller Mitglieder der Theatergruppe JUTHELA (JugendTheaterLassee) bescherte den jungen Akteuren bei beiden Vorstellungen eine ausverkaufte Aula der Volksschule Lassee.

Mit der Krimikomödie ,,All inclusive“ aus der Feder von Volker Zill konnte das junge Ensemble das Publikum von Beginn an begeistern. Angelehnt an die guten alten Krimis im Stil von Agatha Christie schifften zwei Familien, die eher ärmlichen Böllers und die wohlhabenden von und zu Hofstädt, die nicht unterschiedlicher hätten sein können, über die Meere.

Das Gangsterpärchen Hannelore und Heinrich Seppelmeier sowie der findige Krawattenvertreter Norbert Schlips komplettierten die Passagierliste. Intrigen und spannende Verwicklungen gepaart mit viel Spielwitz jedes einzelnen Darstellers machten die beiden Veranstaltungen für die Besucher zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Dabei durfte natürlich ein Seitenhieb auf die aktuelle Innenpolitik nicht fehlen: Auf Anraten des Bundeskanzlers, der postuliert hatte, man solle doch Burger und Pommes essen, da dies eine günstige Möglichkeit sei, sich zu ernähren, gingen im Anschluss an die Kreuzfahrt die beiden Familien gemeinsam in ein bekanntes Fast-Food-Lokal.

Szenenapplaus und Standing Ovations am Ende der Vorstellungen waren den jungen Laienschauspielern garantiert. Aber nicht nur die Schauspieler holten sich ihren Beifall ab, auch Romana Bittner, Doris Holleschek und Elisabeth Riedmüller, die Regie geführt hatten, Bühnenverantwortlicher Leopold Riedmüller, die Maskenbildnerinnen Hannah Votzi und Erna Katzenschlager sowie Ton- und Lichttechniker Rudi Votzi wurden vor den Vorhang geholt.