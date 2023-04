Paukenschlag: Pfarrer verlässt Gänserndorf

Es war am 1. September 2016, als der 44-jährige Helmut Klauninger die Leitung der Pfarre Gänserndorf von Eduard Schipfer, der zuerst nach Poysdorf wechselte und nun in Hollabrunn sitzt, übernahm. Am 1. September 2023, also genau sieben Jahre später, kehrt Klauninger zurück in seine Heimat Wien-Mariahilf.

Warum? „Weil es ab 1. September 2024 eine neue, größere Einheit – bestehend aus den Pfarren Gänserndorf, Strasshof und Deutsch-Wagram – geben wird. Ich ziehe mich vorher zurück, damit das neue Team ein Jahr Zeit für diese Umstrukturierung hat“, erklärt Klauninger im NÖN-Gespräch. Er wolle den Weg freimachen für seinen Nachfolger, damit sich dieser einbringen und mitgestalten kann.

Aber warum bleibt der mittlerweile 51-Jährige nicht und gehört selbst dem neuen Team an? „Es ist kein Geheimnis, dass das ständige Pendeln zwischen Wien und Gänserndorf sehr zeitraubend ist. Und meine Schulstelle in Mariahilf will ich nach 27 Jahren nicht aufgeben.“ Zur Erklärung: Der Geistliche ist in der privaten Mittelschule St. Marien als Religionslehrer tätig.

Joseph Chudio Ibeanu, derzeit Pfarrer in Großrußbach, wird ab 1. September die Stadtpfarre Gänserndorf leiten. Foto: privat

In welcher Pfarre er künftig arbeiten wird, weiß er noch nicht. Wer Klauninger ab 1. September in Gänserndorf ersetzen wird, steht seit heute, Sonntag, fest: Es handelt sich um Joseph Chudio Ibeanu, der derzeit als Pfarrer in Großrußbach (Bezirk Korneuburg) fungiert.

