In Weikendorf hat die Gemeinderatswahl einige Mandatsverschiebungen bewirkt: So schafften die Grünen erstmals den Einzug ins Ortsparlament – und das gleich mit beeindruckenden 203 Stimmen (14,6 %) und damit drei Mandaten – auf Kosten der bisherigen im Gemeinderat vertretenen Parteien: Jede von ihnen gab einen Sitz an die Öko-Partei ab.

Erfreut über den erstmaligen Einzug in den Gemeinderat zeigt sich Grünen-Spitzenkandidat Harald Hirsch: „Wir haben gehofft, dass wir es schaffen. Der ganze Wirbel um die ,Hauskauf-Affäre‘ (eine muslimische Familie wollte sich in Dörfles ansiedeln, die Gemeinde lehnte das ab, es läuft noch ein Verfahren, die NÖN berichtete) hat sicher auch etwas zu unserem Erfolg beigetragen“, so der Neo-Politiker. Besonders freue ihn Platz zwei in Dörfles.

VP-Bürgermeister Johann Zimmermann hat eine andere Sicht der Dinge: „Ich glaube, dass dieses Thema gar keine Auswirkungen hatte.“ Er denkt, dass die Thematik um die Haltetestelle der Bahn in der Gemeinde den Grünen mehr Stimmen gebracht hat. „Es hat sich auch die politische Landschaft verändert, wir haben hunderte Zuzügler, die eben andere politische Präferenzen haben“, so der alte und neue Ortschef.

Die FP musste sich aus dem Gemeinderat verabschieden, auch die SP verliert ein Mandat. Die Liste Fendrych schaffte den Einzug ins Ortsparlament nicht.

