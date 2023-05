Kaninchen-Problem: Droht bald eine Plage?

Das Problem mit den verwilderten Hauskaninchen und echten Wildkaninchen, die immer wieder auf der L9 vor dem Gut Aiderbichl von Autos überrollt werden, ist noch immer nicht gelöst. Die Grünen nehmen jetzt die Aiderbichler in die Pflicht.

Wie die NÖN berichtete, wurden zu Beginn des Jahres vermehrt tote Kaninchen auf der Umfahrungsstraße gemeldet. Die Vierbeiner, die in einer Kolonie auf dem Areal des ehemaligen Safariparks leben, waren durch Löcher im Maschendrahtzaun auf die Fahrbahn gelangt bzw. hatten sich unter dem Zaun durchgegraben. Das Gut Aiderbichl, das für die Tiere eigentlich gar nicht verantwortlich ist, errichtete daraufhin einen neuen Zaun.

Grünen-Stadträtin Beate Kainz: „Wir müssen lenkend eingreifen.“ Foto: Schindler

Die Situation sei jetzt wesentlich besser, aber noch immer nicht optimal, sagen die Grünen. Bezirkssprecherin Stadträtin Beate Kainz: „Es ist nicht so, dass nichts passiert wäre. Der Zaun auf der Straßenseite wurde in den Boden hinein verlängert, so dass die Kaninchen, die am Gut frei leben, nicht mehr ungebremst auf die Straße laufen.“

Der vom Gut Aiderbichl für 24. März bestellte Sachverständige, der den Vorschlag der Tierschützer – Hauskaninchen fangen, kastrieren und wieder frei lassen – bewerten sollte, dürfte das Gelände bis heute nicht betreten haben, ärgert sich Kainz: „Bekanntlich graben diese Tiere gerne. Der Zaun hindert sie nur daran, ohne zu graben das Gelände zu verlassen.“

Wenn die Population groß genug ist, werde sie sich neue Lebensräume suchen, ist sich die Grüne sicher: „Ob Bauern und Anrainer das auch so entspannt sehen wie die Verantwortlichen vom Gut Aiderbichl, wird sich zeigen.“ Und weiter: „Wir haben jetzt die Möglichkeit, lenkend einzugreifen, aber die Zeit läuft.“ Das Problem: Kaninchen haben eine hohe Fortpflanzungsrate.

Kaninchen werfen zwischen fünf und elf Mal im Jahr

Sie werfen zwischen fünf und elf Mal im Jahr, also bei optimalen Bedingungen fast monatlich. Sie können bis zu zwölf Junge pro Wurf aufziehen, weiß die Stadträtin: „Die hohe Vermehrungsrate bei den Tieren hat sich durch die Anzahl an natürlichen Feinden ergeben. Sollen wir wirklich darauf hoffen, dass sich Fuchs oder Marder zu den Kaninchenkolonien verirren?“

Wenn Tierschutz sich darauf beschränkt, einfach nichts zu tun, müsse dies konsequent durchgezogen werden, meint Kainz: „Aktuell warten wir ab, ob sich eine Kaninchenkolonie im geschützten Umfeld zu einer Plage entwickelt. Nach einer vernünftigen Lösung sieht das nicht aus.“ Das Gut Aiderbichl wollte zur Kritik der Grünen keine Stellungnahme abgeben.

