Beate Kainz und Bettina Bergauer traten an: Sie waren chancenlos

Dass die beiden nicht in die Länderkammer einziehen werden, wussten sie schon vor dem Urnengang. Kainz erklärt im NÖN-Gespräch: „Viele glauben, dass automatisch jene Kandidaten in den Bundesrat kommen, die den Einzug in den Landtag knapp verpasst haben. Bei uns Grünen ist das aber nicht so.“

Sollten wir Grünen so eine Wahl nicht wollen, müssten wir nur unsere Statuten ändern. Grünen-Bezirkssprecherin Beate Kainz

Dies wollte Kainz mit ihrer Kandidatur für die Länderkammer klarstellen. Nachsatz: „Sollten wir Grünen so eine Wahl nicht wollen, müssten wir nur unsere Statuten ändern.“ Ihr Antreten für den Bundesrat hatte also mehr einen symbolischen Charakter, so die Bezirkssprecherin.

Auch Bergauer, die an zwölfter Stelle auf der grünen Landesliste für den Landtag kandidiert hatte, war chancenlos. Auf Platz fünf der Liste stand nämlich Simone Jagl (Bezirk Mödling), auf Platz sechs Fabian Schindelegger (St. Pölten). Jagl kandidierte nun für das freie Bundesratsmandat, Schindelegger als Ersatzmitglied. Erstere wurde am Freitag zur Bundesrätin gewählt, Zweiterer zum Ersatzmitglied ...

