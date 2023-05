Groß-Enzersdorf ist ein teures Pflaster

Wer in Niederösterreich ein Haus bauen will und dafür ein erschwingliches Grundstück sucht, muss schon ins nördliche Waldviertel ausweichen. Ab rund 4 Euro Quadratmeter findet sich Baugrund im Bezirk Waidhofen/Thaya.

Teurer wird es in Krems oder in anderen Wachau-Gemeinden, wo man bis zu 500 Euro hinblättert. Auch im Weinviertel geht die Schere zwischen weit auseinander. In den nahe der tschechischen Grenze gelegenen Gemeinden Wildendürnbach oder Hardegg zahlt man für einen Quadratmeter Baugrund nur zehn Euro. In Hohenau geht die Spanne bis zu 50 Euro. In Gänserndorf wird es mit bis zu 500 Euro noch teurer.

Hingegen finden sich die teuersten Angebote im Bezirk Korneuburg: Hier führt Bisamberg mit 850 Euro pro Quadratmeter das Ranking an, gefolgt vor Gerasdorf und der Stadt Korneuburg mit ex aequo 800 Euro. Da kann dann fast auch schon Groß-Enzersdorf mithalten: Bis zu 600 Euro können hier erzielt werden, Tendenz steigend. Das teuerste Pflaster Niederösterreichs findet man freilich im südlichen und westlichen „Speckgürtel“ Wiens. So müssen Kauflustige in Perchtoldsdorf für einen Quadratmeter Baugrund bis zu 1.350 Euro bezahlen. Preise von mehr als 1.000 Euro pro Quadratmeter werden auch für Baugrundstücke in den guten Klosterneuburger oder Mödlinger Lagen verlangt.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.