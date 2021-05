Es gibt weiterhin keine Einigung im Obersiebenbrunner „Sportplatz-Streit“, auch eine weitere Sitzung des eigens für die Causa gegründeten Beirats mit Beteiligung von Vertretern des SC Obersiebenbrunn brachte keine Lösung. Vertreter des Sportclubs sammelten indes eifrig Unterschriften für den Erhalt ihres aktuellen Trainingsplatzes und übergaben kürzlich über 300 Unterstützungserklärungen an die Gemeinde, was mehr als genug sind, um via Initiativantrag den Gemeinderat erneut mit der Causa zu befassen.

Die Vorgeschichte: Geschäftsführender LOS-Gemeinderat Herbert Brandstetter hatte vorgeschlagen, einen Teil des Trainingsplatzes, der aufgrund eines Gerichtsurteils nur eingeschränkt genutzt werden kann, an die örtliche Pfarre abzutreten, da die Gemeinde dieser ein 2.500 m 2 großes Grundstück „schuldet“. Das sorgte für einen Aufschrei, sowohl die Koalitionsparteien SPÖ und ÖVP sowie allen voran Vertreter des SC Obersiebenbrunn wollten davon nichts wissen.

Seitdem wird in einem eigens gegründeten Beirat versucht, eine Lösung für die äußerst verzwickte Problematik zu finden. SPÖ und ÖVP versuchten, die Opposition mit alternativen Grundstücken zu überzeugen, ein Vorschlag der Opposition, einen Teil des Trainingsplatzes abzutreten und den Rest zu adaptieren, stellte den Sportverein nicht zufrieden.

„Nun präsentierten die Sportler über 300 Unterschriften von Unterstützern, die ebenfalls gegen eine Veräußerung des Areals sind“, berichtet SPÖ-Bürgermeister Herbert Porsch. In der nächsten Gemeinderatssitzung wird also wieder über die Causa diskutiert. Brisant ist, dass die SPÖ-ÖVP-Koalition keine „echte“ Mehrheit im Gemeinderat hat, weil ÖVP-Mandatar Rudolf Greul sich nicht dem Klubzwang unterwirft.