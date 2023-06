Auszeichnung für Strasshofer Schule

„Bildungs- und Berufsorientierung wird an der Europa-Mittelschule großgeschrieben. Die Lehrer begleiten die Jugendlichen am Weg in die Zukunft und zeigen dabei Möglichkeiten und Perspektiven auf, damit junge Menschen ihre Berufslaufbahn erfolgreich gestalten können“, so Schuldirektor Helmut Strohmayer. Es gehe darum, die jungen Menschen anzuleiten, ihre Stärken und Fähigkeiten zu erkennen und verschiedene Berufsmöglichkeiten, egal ob Lehre oder schulische Weiterbildung, aufzuzeigen.

Lehrer stehen den Schülern und Eltern mit Rat und Tat zur Seite

Die Lehrer der EMS organisieren Workshops und Betriebsbesichtigungen, helfen beim Schnuppern, informieren über die sich immer schneller entwickelnde Arbeitswelt und sind wichtige Ansprechpersonen für die Jugendlichen und ihre Eltern. Dank des vielseitigen Einsatzes wurde der Schule das Berufsorientierungs-Gütesiegel verliehen. Ziel dieses Gütesiegels ist es, die Qualität des Berufsorientierungsunterrichts an Niederösterreichs Schulen stetig weiterzuentwickeln, zu unterstützen und zu zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten mit einer Lehre sind.