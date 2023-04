Gymnasium Gänserndorf KLG-Direktorin Eva Zillinger ist jetzt offiziell Hofrätin

Foto: Mattes

2023 wird zweifellos als das Jahr großer Feierlichkeiten in die Geschichte des Gänserndorfer Konrad-Lorenz-Gymnasiums (KLG) eingehen. Im Jänner gab's ein großes Fest anlässlich der Eröffnung des generalsanierten Gebäudes in der Gärtnergasse, am Donnerstag wurde die langjährige Direktorin Eva Zillinger offiziell zur Hofrätin ernannt.