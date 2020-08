Gefragter als zuvor geht die Arbeiterkammer aus der Coronakrise hervor: Über 7.000 Beratungsgespräche wurden im ersten Halbjahr an der Bezirksstelle Gänserndorf durchgeführt.

Darüber informierten Kammerrat Walter Rotter und Bezirksstellenleiter Robert Taibl in der Pressekonferenz zum ersten Halbjahr.

Als Orientierung sollen die Zahlen für ganz Niederösterreich dienen, wobei ein Plus von 50 Prozent bei den Beratungen errechnet wurde. Die Fragen drehten sich in den Gesprächen hauptsächlich um die Themen Kurzarbeit, Urlaubsverbrauch, Homeoffice oder die Risikogruppen.

Hintergrund war dabei immer die Verwirrung und Unsicherheit rund um die Verordnungen der Bundesregierung. „Aber der Bundeskanzler hat gesagt“, bekamen die Berater in Gänserndorf am Telefon oft zu hören.

Die Telefonate zum angekündigten, aber nicht Realität gewordenen 2.000-Euro-Corona-Bonus „reißen jetzt noch nicht ab“, berichtet Taibl. Intensiver wurde aufgrund der Unsicherheit sogar der Kontakt zu den Unternehmern: Viele hätten angerufen, um zu erfragen, wie eine Verordnung auszulegen sei, so Taibl.

Die Art der Beratung hat sich natürlich vom persönlichen Gespräch zum telefonischen bzw. schriftlichen Kontakt verschoben. Das stört die AK-Vertreter in Gänserndorf. „Wir brauchen in der Beratung ein Gesicht vor uns“, sagt Taibl. Telefonisch oder gar per Mail herauszufinden, was stimmt und was nicht, sei schwierig.

Wie sehr sich die Arbeitswelt innerhalb von einigen Monaten verändert hat, zeige sich insbesondere beim Thema Homeoffice: Die Vermischung von Arbeitsplatz und Wohnraum beschreibt Kammerrat Rotter mit den Worten „der Papa ist zwar da, aber nicht da“ – dies den Kindern zu vermitteln, sei oft schwierig. Außerdem: „Für Dienstgeber ist es schwierig, Vertrauen zu haben, dass Angestellte zu Hause arbeiten“, so Taibl.

Schwere Zeiten prognostizieren die AK-Vertreter für das Ende des Jahres: Viele bisher aufgeschobene Insolvenzen würden sich dann real niederschlagen.

Grund dafür sind beispielsweise Stundungen, die nur eine Verzögerung der Geldflüsse erwirkten. Taibl geht von plus zehn Prozent bei den Insolvenzen gegen Jahresende aus, darunter vermutlich viele Start-ups.