Bezirk Gänserndorf: Die AK holte 1,31 Mio. Euro

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Den Mitarbeitern der Arbeiterkammer-Bezirksstelle Gänserndorf war auch im ersten Halbjahr 2022 nicht langweilig: 6.231 Personen suchten Rat, in 2.610 Fällen kam es zu weiterführenden Beratungen bei konkreten Problemen. Etwa 1,31 Mio. Euro konnte man für die Arbeitnehmer „erstreiten“. Die Covid-Pandemie rückte zwar in den letzen Monaten – zumindest arbeitsrechtlich – etwas in den Hintergrund, dafür gab es zahlreiche Streitfälle, was das Thema Urlaub angeht.

So „vergaßen“ zahlreiche Arbeitnehmer, den nicht verbrauchten Urlaub nach Ende des Dienstverhältnisses auszuzahlen. Oft sei es auch zu gar keiner Urlaubsvereinbarung gekommen, weil sich Dienstnehmer und Dienstgeber nicht auf einen Termin einigen konnten.

Robert Taibl, Leiter der AK-Bezirksstelle Gänserndorf, empfiehlt: „Urlaubsvereinbarungen sollten immer schriftlich getroffen werden. Dann kann der Arbeitnehmer leichter beweisen, dass er den Urlaub auch tatsächlich in Anspruch nehmen wollte.“

Denn: „Zwei Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist, geht er verloren.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.