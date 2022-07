Interview mit Gänserndorfer Stadtchef Lobner

Werbung

#EsTutSichWas – so lautet der Hashtag, unter dem auf der Facebook-Seite der Stadtgemeinde Gänserndorf kurze Videos präsentiert werden. Darin erzählt Stadtchef René Lobner, was sich zuletzt in Gänserndorf getan hat. Die NÖN traf den Bürgermeister zum „Halbzeitgespräch“ und blickte mit ihm zurück, was seit den Gemeinderatswahlen 2020 umgesetzt wurde, wie die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien läuft und was das Leben des 44-Jährigen als Stadtchef erleichtern würde.

NÖN: In den vergangenen Monaten gab es kaum eine Woche, in der nichts eröffnet wurde. Gibt es ein Projekt, das Ihnen besonders am Herzen liegt?

René Lobner: Unser Regionalbad ist sicher ,outstanding‘ und einzigartig als Kooperation mit 30 Gemeinden. Die Arbeiten haben zwar in der vorigen Gemeinderatsperiode stattgefunden, eröffnet wurde es aber am 1. Februar 2020 – fünf Wochen vor dem Lockdown. An sich ist jedes Projekt spannend, zum Beispiel das Inhalatorium, weil es von den Bürgern kam und es sicher 15 Jahre gedauert hat, bis es umgesetzt werden konnte. Die Gänserndorf-Karte bzw. Gänserndorf-App ist ebenfalls ein großer Erfolg. Wir haben sicher 5.000 Nutzer. Damit wird nicht nur die Wirtschaft unterstützt, sondern die Kommunikation mit den Bürgern auf ein neues Level gehoben.

War die Corona-Pandemie bisher die größte Herausforderung für Sie als Bürgermeister?

Lobner: In Summe war es eine riesige Herausforderung für die Gemeinde. Die ganzen Verordnungen mussten rasch umgesetzt werden, die Verwaltung musste so aufgestellt sein, dass alles funktioniert und die normale Arbeit sollte weiterlaufen.

Welche Projekte wurden durch die Corona-Krise verzögert?

Lobner: Viele. Beim Standesamt haben wir fast ein Jahr Verzögerung. Ebenso beim Projekt am Damm und der Umgestaltung des Marktplatzes. Auch beim Straßenbau haben wir gemerkt, dass die Firmen nicht nachkommen.

Gab es auch positive Auswirkungen?

Lobner: Wir haben erahnt, dass der erste Lockdown länger dauern wird, darum haben wir die Generalsanierung der Stadthalle in Angriff genommen. Die Abbrucharbeiten konnten wir hausintern durchführen. Wer die Halle vorher kannte und sie jetzt sieht, der weiß: Es ist tausend zu eins mit dem neuen Boden, dem Bühnenbereich, der Videowall, der Beleuchtung …

Vieles ist bereits passiert, was soll bis zum Ende der Gemeinderatsperiode noch umgesetzt werden?

Lobner: Demnächst wird der Regenbogenspielplatz errichtet. Er soll spätestens Anfang September eröffnet werden. Der Breitbandausbau soll vorangetrieben werden, die Park&Ride-Anlage wird ausgebaut, der Hort in Gänserndorf Süd wird erweitert. Die Kleinkindbetreuung ist noch in Containern untergebracht, hier wollen wir eine Lösung finden. Außerdem soll das Marktplatzprojekt heuer an einen Projektanten vergeben werden, damit im nächsten Jahr gestartet werden kann.

Wenn so viel gebaut wird, kommt die Kritik, dass zu viel Raum versiegelt wird. Wie wird dem entgegengewirkt?

Lobner: Wir sind weiterhin bestrebt, die Stadt grüner werden zu lassen, da, wo wir es als Gemeinde beeinflussen können. Beim Parkplatz des neuen Gymnasiums haben wir gezeigt, dass wir es können. Wo es möglich ist, werden Freiflächen nach den Natur-im-Garten-Kriterien gestaltet.

Ihre ÖVP regiert seit 2020 mit absoluter Mehrheit. Nach der Wahl haben Sie gesagt, Sie reichen allen Parteien die Hand zur Zusammenarbeit. Wird dieses Angebot angenommen?

Lobner: Sehr selten. Ich bin für konstruktive und gute Vorschläge immer zu haben. Das geschieht meistens in den Ausschüssen. Manche kommen aber nicht, um dann medienwirksam populistische Vorschläge zu machen. Solche Querschüsse gibt es immer. Grosso modo haben wir gute Arbeit geleistet, wie die lange Liste der umgesetzten Projekte zeigt. Es gibt kaum Beschlüsse, die nur mit den Stimmen der ÖVP gefasst wurden. Es hat immer einen Grund, warum manches nicht gleich passiert. Es sind viele Zahnrädchen, die ineinandergreifen. Darüber kann sich jeder bei mir oder den zuständigen Stadträten informieren. Das passiert nicht immer.

Wie ist die Stimmung innerhalb der Stadt-ÖVP?

Lobner: Wir haben ein gutes Team, das bei den Menschen draußen ist. Meine Stadträte leisten viel, sind mehrmals wöchentlich in der Gemeinde. Wir arbeiten gut strukturiert, Entscheidungen fallen immer basierend auf Fakten. Ich war nie einer, der nur mit Überschriften hinausgeht.

Sie selbst legen ein schnelles Tempo vor …

Lobner: Das ist nur mit einem guten Team und der guten Arbeit der Mitarbeiter der Stadtgemeinde möglich. Ihnen bin ich sehr dankbar, dass sie alles mittragen. Sie hinterfragen aber auch vieles – konstruktiv und kritisch. Das ist gut, weil so kein Schnellschuss, der nicht durchdacht ist, passiert.

Was würde Ihr Leben als Bürgermeister erleichtern?

Lobner : Mehr Geld wär‘ super! Hätten wir die S8, könnten wir das Potenzial der Region mehr nutzen.

Sie lassen keine Gelegenheit aus, um Klimaschutzministerin Leonore Gewessler auf die Dringlichkeit dieses Straßenbauprojekts, das sie eingefroren hat, aufmerksam zu machen.

Lobner: Es ist letztklassig, dass sie kein Gespräch mit den Regionsvertretern führt. Sie kann nicht in ihrem Elfenbeinturm in Wien über die Lebensqualität der Menschen in unserer Region entscheiden. Sie liefert keine Alternativen zur S8. Sie könnte zum Beispiel die Schnellbahn in Raasdorf in Auftrag geben. Wir sind eine expandierende Region, da wird es eine Straße brauchen. Von unserer Seite passiert sehr viel, zum Beispiel das Marchfeld mobil. Das funktioniert sehr gut, um den letzten Kilometer von zu Hause zum Bahnhof abzufedern.

Werden Sie 2025 für das Amt des Stadtchefs kandidieren?

Lobner: Sofern ich gesund bleibe, ja. Ich habe noch viel vor. Die Fraktion zieht super mit, die Gemeindemitarbeiter sind sehr cool. Wichtig ist es, gut vernetzt zu sein. Die Zusammenarbeit im Bezirk ist ausgezeichnet. Man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Aus Fehlern, die ein anderer gemacht hat, kann man lernen.

Man spürt, dass Sie gern Bürgermeister sind. Was gefällt Ihnen daran am meisten?

Lobner: Was mir wirklich taugt: Du kannst proaktiv etwas bewegen. Das muss immer ausgewogen sein, für alle Gemeindebürger. Ich bin überzeugt: Wenn man etwas gern macht, kann man es gut machen. Und ich mach’s gern und habe viel Freude daran, unter Menschen zu sein. Meistens gilt: Net g’schimpft ist genug gelobt. Es kommen aber auch positive Rückmeldungen. Das ist der Lohn für die Arbeit, die nicht immer einfach ist.

