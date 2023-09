Drohnen & Hubschrauber suchten nach vermisster Person in Strasshof

Am Mittwoch wurde gegen 20.30 Uhr ein Großaufgebot an Einsatzkräften zu der Suche nach einem abgängigen, älteren Mann, der an Demenz leiden dürfte, alarmiert. Es wurde vermutet, dass sich die Person im Ortsgebiet oder im Umkreis von Strasshof aufhalten könnte. Um das Suchgebiet bestmöglich abzudecken, ließ der Einsatzleiter der Feuerwehr umgehend umliegende Wehren nachalarmieren und die Einsatzkräfte in mehrere Suchtrupps einteilen.

200 Leute sowie auch Hubschrauber und Drohnen im Einsatz

Weiters kamen die Drohnen der Feuerwehr Matzen, der Betriebsfeuerwehr OMV Gänserndorf sowie der Polizei und ein Hubschrauber des Innenministeriums zum Einsatz. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei durch die Suchhundestaffel des Roten Kreuzes. Nach über sieben Stunden wurde die Suche ohne Ergebnis abgebrochen.

Im Einsatz standen mit rund 200 Einsatzkräften die Feuerwehren Strasshof, Deutsch Wagram, Markgrafneusiedl, Schönkirchen-Reyersdorf, Matzen und die Betriebsfeuerwehr OMV Gänserndorf sowie die Polizei und die Rettungs-und Suchhundestaffel des Roten Kreuzes. Glücklicherweise konnte der Vermisste am Donnerstag unversehrt im Wiener Stadtgebiet gefunden werden.