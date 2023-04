In Deutsch-Wagram gab's alles, was das Frauenherz begehrt

Extravaganten Schmuck, Dekoartikel, ätherische Öle, Seifen, Kräutersalze, Liköre, Nervenkekse oder der Blick in die Zukunft beim Kartenlegen – all das wurde beim „Happy Women Day“ in Deutsch-Wagram bei klassischem Aprilwetter geboten. Starker Wind und immer wieder kurze Regenschauer konnten die gute Laune der Aussteller aber nicht trüben. „Wir sind alles Powerfrauen und deshalb ziehen wir das jetzt durch! Wir lassen uns doch durch so kleine Sturmböen die Freude nicht verderben“, ließ sich Organisatorin Anita Kamaryt nicht entmutigen.

„Crazy Carisma“ und die Stadtgemeinde Deutsch-Wagram organisierten gemeinsam den „Happy Women Day“, der unter dem Motto stand: „Alles, was das Frauenherz begehrt.“ Besonders freute sich die Organisatorin, dass Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger und Kultur-Stadtrat Franz Spehn vorbeischauten und die Aussteller besuchten. Erstmals gab es heuer einen sogenannten „Kreativstand“, wo die Besucher in altes Kunsthandwerk eintauchen und das Wickeln eines Zwirnknopfes selbst ausprobieren konnten.

Im „Café La Naranja“ wurde anschließend – und dem Wetter zum Trotz – eine Sommerparty gefeiert, wo Aussteller und Gäste bei bester Musik den Tag ausklingen lassen konnten. Ein Highlight war hier ein Special-Drink in Pink, der nur am „Happy Women Day“ angeboten wurde. „Es war ein sehr gut besuchtes, erfolgreiches Event mit vielen interessanten Angeboten und toller Stimmung“, fasste Kamaryt zusammen.

