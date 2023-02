58 Kilo Gras produziert: 39-Jähriger vor Gericht

Recht routiniert lief eine Verhandlung am Landesgericht Korneuburg gegen einen 39-jährigen Serben ab. Das lag zum einen an der geständigen Verantwortung des Angeklagten, der sich vor einem Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richter Helmut Neumar verantworten musste. „Ich bin mit allen Anklagepunkten einverstanden“, war die Variante, die der 39-jährige angeklagte Serbe wählte, um sich schuldig zu bekennen. Und das lag zum anderen an der unstrittigen Aktenlage.

Dazu kam, dass die Taten schon fünf Jahre zurückliegen. Es ging um Cannabisanbau im großen Stil im Rahmen einer kriminellen Vereinigung. Die Ermittler gehen davon aus, dass zwischen Frühjahr 2017 und Juni 2018 etwa 58 Kilo Gras produziert und in den Handel gebracht wurde. Zu diesem Zweck mietete die Bande – in diesem Fall der angeklagte Lkw-Fahrer – ein Haus in Haringsee und nutzte es, unter Umgehung der offiziellen Stromzufuhr, als Treibhaus. Wärmeluftbilder der Polizei sprachen eine eindeutige Sprache.

Einreise immer mit falschen Identitätsausweisen

Bei einem weiteren Versuch, ein Haus anzumieten – diesmal in Sieghartskirchen – flog die Bande auf. Der 39-Jährige wurde zwar am 6. November 2018 vom Landesgericht für Strafsachen in Wien zu fünf bedingten Monaten Freiheitsstrafe wegen Urkundendelikten verurteilt, aber damals nicht für seine Mitwirkung bei der Drogenbande belangt. Das mag auch daran gelegen haben, dass der Mann, der seit 2010 immer wieder in Österreich war, jedes Mal mit unterschiedlichen falschen Identitätsausweisen einreiste.

Warum er sich das zum Prinzip gemacht habe, wollte der Richter von ihm wissen. Er bekam erklärt, dass er mit seinen serbischen Dokumenten nie in Österreich Arbeit als Lkw-Fahrer finden würde. Neumar ließ das dahingestellt, merkte aber an, dass er diesem Prinzip auch bei seiner kriminellen Tätigkeit treu geblieben sei. „Das schnelle Geld“ habe ihn damals gelockt gestand er ein. Auch ein anderer Aspekt machte den Fall besonders.

Es hatte den Anschein, als hätte der 39-Jährige den damaligen juristischen Schuss vor den Bug verstanden. Danach jedenfalls trat er nicht mehr polizeilich in Erscheinung, hatte eine kleine Familie mit zwei Kindern gegründet und sein Leben halbwegs saniert, was allerdings nur begrenzt die damalige Schuld schmälert und das Plädoyer des Verteidigers David Jodlbauer – der seinen Mandanten auch 2018 schon vertrat – auf eine „teilbedingte“ Freiheitsstrafe schon ein wenig gewagt erscheinen ließ.

Staatsanwalt Ronald Schaffer sah das erwartungsgemäß anders, anerkannte aber auch die geständige Verantwortung zur kriminellen Vereinigung: „Das ist selten.“ Bei einem Strafrahmen von einem bis hin zu 15 Jahren zeigte sich der Schöffensenat mit seinem Urteil zu zwei – unbedingten – Jahren Haft verhältnismäßig milde. Sowohl der Verurteilte als auch Schaffer erklärten Rechtsmittelverzicht, womit das Urteil rechtskräftig wurde.

