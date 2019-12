Bei einer Röntgenuntersuchung wurden drei Schrotkugeln im Körper des Vogels gefunden. Eine davon konnte entfernt werden, der Bussard befindet sich laut "Vier Pfoten" am Weg der Besserung.

Das Tier gab den Pflegern zunächst "einige medizinische Rätsel auf", wie die Organisation am Donnerstag in einer Aussendung berichtete. Nachdem eine Verletzung am Schultergürtel diagnostiziert und verarztet worden war, zeigte sich der Vogel in den folgenden Tagen äußerst matt und verweigerte die Futteraufnahme.

"Da wir uns nicht erklären konnten, warum er Probleme beim Stehen und Fressen hatte, haben wir ihn schließlich zum Röntgen geschickt", sagte Brigitte Kopetzky von "Vier Pfoten". Dabei wurden die Schussverletzungen festgestellt. Ein Schrotkorn in der Nähe des Kropfes wurde operativ entfernt. Zwei weitere - sie stecken in der Nähe der Herzbasis sowie im Oberschenkel - sind der Aussendung zufolge "leider inoperabel".

Der Vogel erhalte nun eine Behandlung, die eine Bleivergiftung verhindern solle. "Mittlerweile geht es dem Mäusebussard aber erfreulicherweise wieder recht gut", betonte Kopetzky. "Er kann wieder stehen und frisst auch brav."