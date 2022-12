Spende aus der Storchenstadt für Eulen und Greifvögel

Eine Abordnung aus Marchegg, angeführt von Schloss-Geschäftsführer Andreas Pataki, besuchte kürzlich die Eulen- und Greifvogelstation (EGS) in Haringsee, um dem Leiter Hans Frey einen Spendengutschein über 1.200 Euro zu überreichen.

Die Schloss Marchegg GmbH und das Storchenhaus hatten am ersten Adventwochenende Punsch, Glühwein und von den Schloss-Mitarbeiterinnen und Naturvermittlerinnen zubereitete Köstlichkeiten zugunsten der Greifvogelstation gegen freie Spenden ausgegeben.

Den zahlreichen Besuchern dürfte es geschmeckt haben, denn: „Es wurde ein Reinerlös von 1.200 Euro erzielt, der jetzt der EGS übergeben wurde“, erzählt Pataki stolz.

„Da uns Hans Frey mit seinem Team über die gesamte ,Storchen-Saison‘ unterstützt hat und wir jederzeit verletzte Störche unentgeltlich herbringen konnten, kam uns diese Idee“, erklärt Pataki weiter. „Seit 2016 wurden 53 Störche aus ganz NÖ zu uns gebracht, 13 davon waren aus Marchegg. Acht dieser Marchegger Störche konnten wir wieder freilassen“, berichtet Frey.

Die, die nicht wieder ausgewildert werden können, bleiben in der EGS und fungieren fortan als Ammen-Eltern für Storchenkücken – so wie das schon legendäre Storchenpaar „Mona“ und „Louis“, das seit 2014 in der EGS Jungstörche großzieht.

