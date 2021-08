Fast 60.000 Menschen holten sich im Impfzentrum die Anti-Covid-Spritze. Die vielen Helfer fanden sich am Freitag zur Abschlussparty in den Hallen von „Art for Art“ ein.

SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, ÖVP-Landtagsabgeordneter Rene Lobner, ÖVP-Bürgermeister Roman Sigmund, Berndt Schreiner (ärztlicher Leiter des Roten Kreuzes NÖ), Bezirkshauptmann Martin Steinhauser, Stellvertreter Wolfgang Merkatz, Bezirkspolizeikommandant Heinrich Kirchner, Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schicker sowie vom Zivilschutzverband Leiter Alfons Weiss – sie alle kamen, um die erbrachte Arbeit zu würdigen.

Der Leiterin des Impfzentrums, Jana Schreiner, wurde eine Torte in Form einer Spritze und Geschenke überreicht. Weiss verköstigte die Gäste mit Rinds- und Schwammerlgulasch, das seine Kameraden von der FF Fuchsenbigl zubereitet hatten.