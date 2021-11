Wogowitsch löst Wogowitsch ab

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde Alexander Wogowitsch als Nachfolger des ausgeschiedenen Umweltgemeinderates Rudolf Wogowitsch von ÖVP-Bürgermeister Roman Sigmund angelobt. Alexander Wogowitsch wird auch die Agenden seines Vorgängers im Gemeinderat übernehmen. Die beiden sind übrigens entfernt verwandt.

Alexander Wogowitsch freut sich über die Einberufung in den Gemeinderat und will sich den kommenden Aufgaben in der Kommune voll und ganz widmen.