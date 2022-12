Männer horteten im Bezirk Gänserndorf Cannabiskraut und Waffen

In einem Wohnobjekt in Ringelsdorf-Niederabsdorf haben zwei Männer Cannabiskraut, Waffen sowie verbotene pyrotechnische Gegenstände gehortet. Auslöser für eine Hausdurchsuchung waren nach Polizeiangaben vom Donnerstag Drohungen der Beschuldigten im Alter von 29 und 31 Jahren gegen den Nachbarn, dem auch eine Faustfeuerwaffe an den Kopf gehalten worden sein soll. Das Duo wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Der Streit datiert vom Dienstagabend. Der Nachbar gab zu Protokoll, mit dem Umbringen bedroht worden zu sein. Nach der Anzeigeerstattung machten sich Beamte auf den Weg zum Wohnhaus der Beschuldigten.

Entdeckt wurden dort 700 bis 800 Gramm Cannabiskraut in mehreren Einmachgläsern, selbst produziertes Cannabisöl sowie diverses Verpackungsmaterial. Im Keller befanden sich außerdem in Schachteln verpackte Teile einer Indoor-Aufzuchtanlage. Sichergestellt wurden auch mehrere Waffen verschiedener Kategorien und verbotene Pyro-Gegenstände.

Der 31-Jährige verhielt sich bei der Durchsuchung laut Polizei aggressiv. Er beschimpfte und bedrohte die Beamten. Auch der 29-jährige Mitbewohner sträubte sich gegen die Festnahme. Letztlich wurden aber beide Männer in Gewahrsam genommen, was sie mit anhaltenden Drohungen quittierten.

Gegen den 31-Jährigen besteht ein aufrechtes Waffenverbot. Er hielt zudem einen sogenannten Listenhund, einen entsprechenden Befähigungsnachweis gab es allerdings nicht. Die Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf verhängte ein Hundehalteverbot und ordnete die Abnahme des Vierbeiners an. Gegen den zweiten Beschuldigten wurden ein vorläufiges Waffenverbot sowie - aufgrund der Bedrohung des Nachbarn - ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

