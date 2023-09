Oldies besuchten Lunz am See

Pensionistenobmann Franz Czerny organisierte wieder einen äußerst interessanten Tagesausflug. 48 begeisterte Teilnehmer reisten mit dem Bus nach Kienberg, um von dort mit der steilsten Schmalspurbahn Österreichs, nämlich der Museumsbahn "Ötscherland-Express", nach einer Stunde Fahrt in Lunz am See anzukommen. Nach einem ausgiebigen Mittagsmahl genoss man bei wunderbarem Wetter eine Bootsfahrt am einzig natürlich entstandenen, kältesten See Niederösterreichs. Der gelungene Ausflug wurde in Wolkersdorf mit dem schon traditionellen Heurigenbesuch abgeschlossen!