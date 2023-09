Sierndorf: Exponate nach langer Odyssee wieder daheim

Am mittlerweile 15. Tag der Museen im March-Thaya-Raum öffnete auch das Heimatmuseum Sierndorf wieder seine schönbrunngelbe Eingangstüre in der Wagnergasse 12. Im Museumsgarten verfolgten zahlreiche Besucher die Präsentation von diversen Schmiedearbeiten.

Am Rasen loderte ein Feuer, über dem die Museumsbetreiber in einem darüber hängenden Topf Würstel für die Museumsgäste zubereiteten. Wie auch im letzten Jahr gehörten zum Angebot dieses besonderen Veranstaltungstages wieder das hauseigene „Museumsbier“ und eine Auswahl regionaler Weine.

Zudem warb man erstmals mit besonderen Exponaten aus der Bronzezeit, die nach fast 35 Jahren wieder im Museum zu besichtigen waren. Die Fundstücke einer Grabung des Bundesdenkmalamts aus dem Jahre 1965 haben eine turbulente Vergangenheit hinter sich: Nach der Bergung und Restaurierung waren sie im Archiv des Naturgeschichtlichen Museums verschollen. Teile daraus waren später im Urgeschichtemuseum Asparn/Zaya ausgestellt, 1989 dann im Rahmen einer Sonderausstellung in Sierndorf.

Das Landesmuseum St. Pölten holte sie für Untersuchungs- und Ausstellungszwecke erneut ab, danach verlor sich jegliche Spur. Kustos Martin Stohl, Leiter des Sierndorfer Heimatmuseums, erklärt im NÖN-Gespräch: „Ich habe seit 20 Jahren recherchiert, allerdings mit mäßigem Erfolg. Ich dachte mir immer: Wenn die Ausstellungsstücke irgendwo im Karton sind, wäre es schade.“ Die Suche sei über sieben Ecken verlaufen. Er habe sich nach dem Motto „Da kennt wer wen, der kennt wieder wen, der einem vielleicht weiterhelfen kann“ durchgefragt.

Schlussendlich wurde man im Depot des MAMUZ-Museums in Asparn an der Zaya fündig. Nach der Umsetzung diverser Maßnahmen wurden die besonderen Schaustücke nun in Form einer Dauerleihgabe wieder in die allgemeine Ausstellungsfläche von 450 Quadratmetern integriert.