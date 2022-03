Weikendorfer halfen schon 20 Ukrainern

Man könnte meinen, Kriege bringen stets nur die schlechtesten Seiten des Menschen zum Vorschein – doch weit gefehlt. Manche spornen die schrecklichen Zustände in der Ukraine zu Höchstleistungen an.

Dies trifft beispielsweise auf die Weikendorferin Ramona Kreilinger zu. Sie ist die Gründerin der Initiative „Weikendorf hilft“, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Quartiere für Flüchtlinge aus der Ukraine zu schaffen. Mittlerweile wächst die gleichnamige Whats-App-Gruppe täglich, immer mehr Gemeindebürger bringen sich ein, um die Not der Menschen aus dem Kriegsgebiet zu lindern.

So konnten in Weikendorf und Dörfles bereits Wohnmöglichkeiten für 20 Personen geschaffen werden, zehn davon in der Pfarre Weikendorf, die zehn anderen in Privatgebäuden. „Ein seit Jahren leer stehendes Haus wurde beispielsweise kurzerhand in eine ansprechende Wohnung für neun Personen umfunktioniert. Zahlreiche Menschen halfen“, berichtet Kreilinger erfreut, die unter anderem von Gemeinderat Rainer Hynek unterstützt wird.

Spenden werden gebraucht

Spenden in Form von Bargeld oder Wertgutscheinen für Lebensmittel werden gerne entgegengenommen, um die laufenden Kosten zu decken. Die Abwicklung wird von zwei Personen mittels Einnahmen-/Ausgabenrechnung betreut.

Sachspenden werden ebenfalls entgegengenommen, allerdings nur nach Aufruf über die eigens erstellte Facebook-Seite „Weikendorf hilft“, E-Mail: weikendorf.hilft@gmail.com

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden