Hund bei Mannsdorf aus der Donau gerettet

Am Samstag gegen 12.30 Uhr wurde die Feuerwehr Mannsdorf gemeinsam mit der Feuerwehr Haslau an der Donau zu einer Tierrettung auf der Donau alarmiert. Im Bereich Haslau/Donau konnte ein schwimmender Hund nicht mehr selbst das Ufer erreichen.

Nach kurzer Zeit konnten die FF Mannsdorf mit dem A-Boot den in Not geratenen Vierbeiner über die Bugklappe retten und sicher ans Ufer bringen. Der Einsatz hat tadellos funktioniert und wurde rasch abgeschlossen. Von der Alarmierung über das Treffen im FF-Haus, der Fahrt nach Orth, dem Aufsperren des Bootes, Ausfahrt und Retten des Hundes vergingen nur 14 Minuten. „Der Hund war stark entkräftet, wir konnten im sein Leben schenken. Da blüht jedes Tierfreundherz. Danke an die Kameraden, wir haben tolle Arbeit geleistet“, freute sich Bürgermeister Christoph Windisch, der ebenfalls im Einsatz gewesen war.