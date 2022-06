Hinterm Rathaus weht salzhaltiger & gesunder Wind

Werbung

Sie hatte ihr Anliegen schon an etliche Bürgermeister gerichtet. Alle seien von dem Projekt nicht abgeneigt gewesen, aber: „Die Jahre zogen dahin – und die Bürgermeister auch“, scherzte die ehemalige Obfrau des Kneipp-Aktiv-Clubs Gänserndorf Ilse Helm.

Nur einer zog nicht vorbei: Stadtchef René Lobner setzte Helms Idee des Inhalatoriums für Gänserndorf mit seinem Team um. „Ich habe sie oft vertröstet“, gibt er bei der feierlichen Eröffnung am Dienstagnachmittag zu. „Am Freitag, dem 16. Februar 2018 sagte er, ich soll ihm in Bezug auf das Inhalatorium vertrauen“, erinnert sich Helm und ergänzt schmunzelnd: „Ich wagte es aus meiner Erfahrung heraus nicht, aber zur Sicherheit habe ich mir das Datum notiert.“

Ein Jahr später kam dann die Zusage, dass die Gradieranlage für Gänserndorf Wirklichkeit werde, alle Gemeinderäte stimmten der Umsetzung zu. Nun tropft das Salzwasser im Holzpavillon über das Reisig.

Inhalatorium statt altem Wasserwerk

Es sei nicht einfach gewesen, einen adäquaten Ort zu finden, berichtet der Bürgermeister den vielen Gästen, die zum Platz hinter dem Rathaus (Scheunengasse) gekommen waren, um sich die neue Errungenschaft der Bezirkshauptstadt anzusehen. „Hier wurde die Biodiversität jahrelang hochgehalten“, scherzte Lobner, dass der Platz mitten im Zentrum nicht besonders hübsch gewesen ist.

Das Unkraut wucherte rund um das ehemalige Wasserwerk, einen alten Wassertank und einen alten Zaun. Dieser Anblick gehört der Vergangenheit an: Als die älteren Gänserndorfer ein neues Haus bekamen – sie nutzten einige Jahre das alte Wasserwerk für ihre Treffen - war klar, dass das Inhalatorium an diese Stelle kommen sollte.

„Ein Geschenk für gesundheitsbewusste Menschen"

Im Zuge der NÖ Landesausstellung konnte das Gesundheits-Projekt nun umgesetzt werden. Jetzt steht mitten in Gänserndorf nicht nur der Pavillon, in dem salzhaltige Luft eingeatmet werden kann – ein kleiner Park mit geschwungenen Sitzgelegenheiten ist rundherum angelegt. Dieser bekommt im August noch eine Säule, ein Geschenk der Kneipper an die Stadtgemeinde. Denn: „Unsere Freude ist riesengroß“, kann Helm es bei der Eröffnung noch gar nicht richtig fassen, dass ihre Vision real geworden ist. Dafür dankte sie in ihrer Ansprache auch der NÖN, die das Projekt über die Jahre begleitete.

„Ich hoffe, dass die Gradieranlage ein Hit wird. Sie ist ein Geschenk an jeden gesundheitsbewussten Menschen in Gänserndorf“, strahlt Helm, die dem Bürgermeister eine Ehrenmitgliedschaft im Gänserndorfer Kneipp-Verein überreichte. Der Stadtchef hatte für die passionierte und „im positiven Sinne lästige“ Kneipperin ebenfalls eine Überraschung parat: „Der Mutter des Projekts“ wurde die Ehrennadel der Stadtgemeinde Gänserndorf in Silber verliehen.

Aufatmen im Inhalatorium

Gerade in einer Region, in der die CO2-Belastung so hoch sei, sei ein solches Inhalatorium eine sinnvolle Sache, erklärte der Stadtchef. Wenn nämlich das Solewasser verdunstet, entsteht dabei salzhaltige Luft, die die Lunge reinigt.

Stadtpfarrer Helmut Klauninger griff bei der Segnung das Thema auf und las jene Stelle aus dem Alten Testament vor, als Gott den Menschen Leben einhauchte. „Besuchen Sie das Inhalatorium, um wieder aufatmen zu können“, empfahl der Geistliche. Auch für Lobner ist klar: Der Platz hinter dem Rathaus soll zum Ort der Begegnung werden.

Dass er sich dafür gut eignet, zeigte sich bereits am Eröffnungstag: Nachdem das Anlage eröffnet wurde, lud die Stadtgemeinde zum Dämmerschoppen mit Live-Musik ein. Es wurde gegrillt, der Stadtwein „Gänserich“ und das Storchenbier verkostet – und natürlich gesunde und kühle Luft eingeatmet.

