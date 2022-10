Einbruchsdiebstahl in Bad Pirawarth

Eine bisher unbekannte Täterin begab sich in der Zeit von November 2021 bis September 2022 mehrfach in das Haus einer 86-jährigen Frau im Gemeindegebiet von Bad Pirawarth und stahl in der Folge Bargeld. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wird um Veröffentlichung der Lichtbilder in den lokalen Printmedien ersucht.

Hinweise zu der unbekannten Täterin werden an die Polizeiinspektion Bad Pirawarth unter der Telefonnummer 059133-3202 erbeten.

