Einbruchsdiebstahl in Groß-Enzersdorf: Täter gesucht .

Bisher unbekannte Täter brachen am 11. April 2020, gegen 20.20 Uhr, im Bereich des Autokinos im Gemeindegebiet von Groß Enzersdorf in einen Imbisswagen und in einen Gastronomiebetrieb ein. In weiterer Folge schlugen sie die Scheiben eines dort geparkten Pkw ein und beschädigten das Dach des Gastronomiebetriebes.